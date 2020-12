Lærerforeningen ønsker nødundervisning

happy young teacher woman at elementrary school teaching and giving leassons to group of young smart children

Gladsaxe Lærerforenings formand ønsker at der bliver indført nødundervisning og at det er afklaret før jul

Af Gitte Ganderup

Alle elever fra femte klasse og op, er på Regeringens ordre sendt hjem og den digitale undervisning er i gang.

Men hele indskolingen er i skole frem til at juleferien går i gang fra fredag eftermiddag.

Da de større elever blev sendt hjem, blev restriktionerne strammet, så klasser ikke længere måtte være blandet på årgange. Men der er historier om lærere som er bekymrede over at stå i de fyldte klasselokaler.

Hos Gladsaxe Lærerforening er formand Thomas Agerskov helt klar over, hvad han håber der sker de kommende dage.

– Undervisningen fra 0.-4. klasse bør være omfattet af en bekendtgørelse for nødundervisning. Sådan er det ikke lige nu, men vi forsøger af alle mulige kanaler præge Regeringen i den retning. Vi har brug for større frihedsgrader til at tilrettelægge undervisningen på en måde, hvor sundhed, sikkerhed og det gode ved at komme i skole i højere grad kan følges ad, siger han.

Hvis der er nødundervisning i skolerne, kan lærerne i højere grad dele børnene op i mindre grupper eller klasser og skal ikke møde flere forskellige klasser samme dag.

– Det bør være klart inden juleferien, hvad der gælder efter juleferien. Sådan så skal man ikke tænke over i juleferien om det er direkte tilbage i klasselokalerne med fuld undervisning, siger han.

Lærerforeningen har bedt Gladsaxe Kommune om, at den nuværende hjemsendelse forlænges frem til og med fredag den 7. januar.

– Vi tror på, at de lytter til os og de mange andre, som ytrer samme synspunkt. Vi har et godt og nært samarbejde med kommunen, fortæller lærerformanden.

– Skolernes nuværende indsats er imponerende, og jeg er sikker på, at vi nok skal få hinanden igennem krisen. Det ville imidlertid kun være rimeligt, at Folketinget justerer kravene således, at de flugter med vores reelle muligheder for at imødekomme dem. Konkret kunne de allerede nu tage stilling til en anden tilgang til sommerens afgangsprøver. Det synspunkt fremmer vi efter bedste evne, skriver Thomas Agerskov.

Gladsaxe Bladet har kontaktet kommunen men i skrivende stund vides det ikke om Gladsaxe Kommune kommer med en respons på lærerforeningens ønske