Lavere klassekvotienter ville skulle komme alle til gode

Af Jakob Skovgaard Koed (A), næstformand i Børne- og Undervisningsudvalget

I sidste uge havde Signe Rosa Skelbæk (Ø) et indlæg, omkring nedsættelsen af klassekvotienter, hvor det blev foreslået at sænke kvotienten på to konkrete skoler i kommunen.

Når vi ikke kunne støtte Enhedslistens forslag, så skyldes det, at det ikke ville give mening at nedsætte kvotienten på Grønnemose og Skovbrynet skoler, der allerede har en lav klassekvotient, når det samtidig ikke er realistisk at følge trop på de resterende folkeskoler i kommunen.

Et loft på 24 elever pr. klasse i alle kommunens skoler ville betyde, at der skulle bygges en ny 3-sporet skole for at sikre lokalekapaciteten. Sådan et mål er ikke muligt uden finansiering fra Christiansborg og landspolitikerne, og derfor mener vi at et initiativ bør igangsættes derfra.

Selvom de pågældende skoler i princippet har nok lokalemæssig kapacitet til en lavere klassekvotient, kræver det også flere ressourcer til undervisning, og dermed flere midler til driften på sigt. Selv hvis man satte et loft på de to pågældende skoler, tror vi ikke, at det i sig selv ville gøre skolerne mere attraktive, da de allerede har lavere klassekvotienter. Derudover har vi i kommunen et målrettet arbejde for, at sikre elevgrundlaget på Grønnemose og skolerne i Bagsværd området.