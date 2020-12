Lokale lønmodtagere samler sig

FH Hovedstaden samler som ny lokal organisation de lokale fagforeninger i Hovedstadsområdet

Af Redaktionen, redigeret

De 28 kommuner i Region Hovedstaden får en ny samarbejdspartner, når 76 lokale fagforeninger med tilsammen 250.000 lønmodtagere samler sig i en ny lokal organisation, FH Hovedstaden, den 1. januar under Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Den nye organisation skal varetage lønmodtagernes interesser i forhold til kommunernes spørgsmål om blandt andet arbejdsmarkedspolitik, opkvalificering, uddannelse, erhvervspolitik, grøn omstilling, infrastruktur, digitalisering, ligestilling, social dumping, sundhed, arbejdsmiljø og velfærd – både inden for det private og offentlige arbejdsmarked i hovedstadsområdet, fortæller LO Hovedstaden i en pressemeddelelse.

– Det er stærkt, at vi nu har skabt et bundsolidt fagligt fællesskab med muskler og visioner inden for det regionale og kommunalpolitiske område, hvor fagbevægelsen positivt kan påvirke forholdene for de 1,4 millioner mennesker, som bor og arbejder i Hovedstadsområdet siger Per G. Olsen, som blev valgt til formand for FH Hovedstaden på stiftende repræsentantskabsmøde 9. december.

– I FH Hovedstaden tror vi på, at vores styrke og dialog med lokalpolitikerne er afgørende når det gælder om, at lønmodtagernes interesser inddrages i de lokalpolitiske beslutninger på alle borgernære niveauer i Hovedstadens 28 kommune, tilføjer han.