Lokallisten ville have separat bevaringspolitik

Der bliver revet en del mere eller mindre ældre og bevaringsværdige bygninger ned i Gladsaxe for tiden. Senest Music Key-bygningen på Søborg Hovedgade. Foto: Peter Kenworthy.

Men byrådet vedtog ændringsforslag der lagde bevaringspolitikken ind under kommende arkitekturpolitik

Af Peter Kenworthy

– Der er desværre alt for mange eksempler på, at vi i Gladsaxe lader bygninger med historie og identitet forsvinde. I løbet af flere årtier er der mange små og store ældre huse og bygninger der er røget ned. Det er vores håb at flere af de bygninger, der rummer tonsvis af Gladsaxe-historie, vil blive bevaret for eftertiden, fortalte Lokallisten Gladsaxes Lise Tønner til byrådsmødet 16. december.

Hun nævnte blandt andet Bagsværd Kro, Bagsværd Menighedshus, Gladsaxe Skole, Trafikpladsens lille hus, Humlehuset og Toppen.

Lokallisten Gladsaxe foreslog derfor en bevaringspolitik, der skulle formuleres på baggrund af en involverende proces med input fra politikere, borgere, virksomheder, foreninger og andre relevante aktører, der skulle kunne supplere den kommende arkitekturpolitik og værne om Gladsaxes kulturarv.

Byrådet vedtog dog i stedet et ændringsforslag fremsat af Christina Rittig Falkberg (B), med stemmer fra Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten, SF, Dansk Folkeparti, De Konservative og Det Radikale Venstre.

Ændringsforslaget henviste en fornyelse af Gladsaxes kommuneatlas til de kommende budgetforhandlinger, og ønskede at bevaring og udvikling af kulturarv og arkitektoniske værdier adresseres klart og tydeligt i den kommende arkitekturpolitik, der forventes at være færdig i 2021.

– Vi glæder os i Lokallisten over at der tilsyneladende er ret god enighed om, at det her er noget man gerne vil sætte fokus på, fortalte Lise Tønner, der, sammen med partifællen Lene Svendborg, stemte imod ændringsforslaget.

Blandt andet fordi hun frygtede for at bevaringspolitikken risikerede at forsvinde lidt, hvis den blev lagt ind i arkitekturpolitikken, tilføjede hun.