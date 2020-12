Medaljeregn

Der er næsten ikke plads på billedet til alle Gladsaxe Søborg Badmintonklubs medaljevindere. Foto: Privat.

Gladsaxe Søborg Badmintonklub hentede ni medaljer ved Københavnsmesterskaberne for Ungdom

Af Redaktionen, redigeret

To guldmedaljer, tre sølvmedaljer og fire bronzemedaljer blev det til for Gladsaxe Søborg Badmintonklubs ungdomsspillere ved dette års Københavnsmesterskaber for ungdomsspillere – en stor fremgang i forhold til sidste år, hvor det blot lykkedes klubben at hente en enkelt medalje med hjem til ungdomsafdelingen, fortæller klubben til Gladsaxe Bladet.

– Rent deltagermæssigt er det enormt positivt, at vi i år havde 18 spillere med i forhold til 5 spillere sidste år. Vi har i 2020 øget indsatsen i vores ungdomsafdeling på både det sociale og det sportslige område. Vi har øget antallet af turneringshold fra 4 hold til 9 hold. Samtidig må vi dog erkende, at Corona-situationen har udfordret os i forhold til afvikling af vores planlagte sociale arrangementer, som vi mange gange har måtte aflyse. Det er dog rigtig positivt, at vi faktisk har formået at øge vores medlemstal under corona krisen, udtaler ungdomsformand Christian Thrysøe.

Freja Fan Fuglsang (U11D) og Sebastian Møller (U13D) vandt de to guldmedaljer.