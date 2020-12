Mere fleksible regler

Close-up of hands of senior and young woman holding a present at Christmas time.

Besøgsrestriktioner på plejehjem bliver mere fleksible jule- og nytårsaften

Ældre på plejehjem med besøgsrestriktioner har kun kunnet få besøg af den nærmeste pårørende i egen bolig og yderligere to nære pårørende i besøgsrum – dog maksimalt to ad gangen – hvis det konkrete påbud har givet mulighed herfor. Fra 17. december blev reglerne mere fleksible, skrev Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Der bliver mulighed for, at flere besøg kan foregå i den ældres bolig. Der kan – som i dag – dog kun være to besøgende ad gangen. Der ændres således ikke på, hvor mange der kan komme på besøg, men der bliver mulighed for, at besøgene kan foregå under mere hyggelige og hjemlige forhold, tilføjer man.

– For at sikre at plejehjemsbeboerne har mulighed for at fejre jule- og nytårsaften sammen på plejehjem, er der indført en særlig undtagelse til forsamlingsforbuddet på 10 personer. Undtagelsen betyder, at der må være op til 50 beboere til stede på samme sted samtidig ved interne arrangementer på plejehjemmene. Personalet tæller ikke med i de 50 personer. Pårørende kan ikke deltage. Undtagelsen gælder den 24. og 31. december 2020, kan man læse i ministeriets gennemgang af fakta om besøg på plejehjem.

Hos Fagforeningen FOA er man ikke begejstret.

– Jeg synes, det er mærkeligt i lyset af de høje smittetal. Vi havde meget hellere set, at man havde lavet tiltag, der forebygger smitterisikoen som klogere vagtplaner og massiv test af personale, beboere og pårørende, siger Torben Hollmann, sektorformand i FOA.

Hos Faglige Seniorer, der er Danmarks andenstørste seniororganisation, kalder direktør Palle Smed lempelsen for ‘unødvendig’ og ‘trist’.

