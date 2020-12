Mette lukker Danmark ned efter jul

Foto: Colourbox.

Nye restriktioner lukker storcentre mange butikker, liberale erhverv og dele af detailhandlen ned

Af Redaktionen, redigeret

Som de fleste nok har fået med sig, har coronasmittetallet været kraftigt stigende i december. Også i Gladsaxe er smitten steget kraftigt, så der den seneste uge har der været næsten 500 smittede i Gladsaxe, ligesom antallet af smittede per 100.000 er mere end fordoblet i kommunen siden 1. december.

Nu vælger regeringen at stramme restriktionerne, for at prøve at bremse smittestigningen.

Det gøres ved at alle indkøbscentre, stormagasiner, arkader, byggemarkeder og basarer lukkes fra i morgen, liberale erhverv som frisører, massører, tatovører og køreskoler lukkes fra 21. december, og andre butikker holder lukket fra 25. december til 3. januar.

– Der vil dog i hele perioden fortsat være åbent i dagligvarebutikker/supermarkeder, apoteker og butikker med medicinsk udstyr. Butikkerne kan fortsat udlevere pakker, der er forudbestilt og forudbetalt ved e-handel, herunder fyrværkeri, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Elever i 0.-4. klasse, der ikke allerede er gået på juleferie, herunder SFO og klubtilbud, blive hjemsendt fra 21. december til og med 3. januar 2021, ligesom elever på blandt andet efterskoler, kostskoler og folkehøjskoler sendes hjem. Der vil dog være mulighed for nødpasning, tilføjer ministeriet.

Risikovurderingen for hele landet bliver nu hævet til niveau 4, hvilket er det næsthøjeste.

– Vi gør det, vi gør, fordi en epidemi, der løber ud af kontrol vil have store konsekvenser og større konsekvenser end det at lukke ned nu, sagde Mette Frederiksen på pressemødet.

Læs mere i denne pjece fra coronasmitte.dk