Mistænkt anholdt

Politiet var massivt til stede efter skuddrabet i august. Foto: Peter Kenworthy.

Københavns Vestegns Politi har fredag morgen anholdt en 20-årig mand mistænkt for at have deltaget i afbrænding af det formodede gerningskøretøj efter skuddrabet på Gyngemose Parkvej den 21. august i år

Af Peter Kenworthy

Manden bliver fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Glostrup i dag med krav om varetægtsfængsling. Retsmødet ventes holdt for lukkede døre, og politiet har ikke yderligere kommentarer, fortæller de til Gladsaxe Bladet.