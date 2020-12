Musikalsk masterclass

Rock concert. Guitarist and drummer in action.

Foto: Colourbox.

UnigmusiK tilbyder musikundervisning over Zoom for de unge

Af Peter Kenworthy

I en tid hvor ungecafeerne er lukket ned på grund af corona, arbejder medarbejderne på højtryk med virtuelle aktiviteter, for og med de unge – inden for musik, gaming, kreativitet, performance og meget mere, fortæller faglig Leder i Ung i Gladsaxe, Henning Neerskov.

Blandt andet har Unigmusik – et gratis musiktilbud til alle unge i Gladsaxe under UNIG – lavet en række masterclasses over Zoom hvor guitar bas trommer og sceneoptræden er i fokus, samt ene række ”livemix”-events, hvor de unges sange bliver mixet ”live” på deres computer, fortæller Casper Henning Hansen, der er projektleder på Unigmusik.

Læs mere på www.unigmusik.com