Af Bonett Trusell, Rundgården 8

Næstekærlighed. Det er vist et ret så glemt ord her på Søborg Hovedgade I trafikken. Jeg er mildest talt dødtræt af, at måtte ”provokere” bilister og cykler til, at være så venlig at stoppe ved ”helle” således at ældre, mødre med barnevogn og mindre børn alene kan gå over.

Så hermed en appel til bilister og cyklister, vær sød at give plads til os der skal over gaden, især i myldretiden. Det kræver så lidt, så får i helt sikkert et smil med på vejen.

Og til jer der er dybt begravet i jeres mobiler, kik op og vær taknemlig og send et tak. Gud bevare Danmark.