Næsten 10.000 unge bedes testet i løbet af 14 dage

Af Gitte Ganderup

I Gladsaxe Kommune er der 9.354 unge pr fjerde kvartal ifølge Danmarks Statistik.

Med Regeringens seneste bremseklods i kampen mod smittespredning, træder der en række nye tiltag i kraft samt en række anbefalinger. En af disse anbefalinger kom som et ønske.

Ved tirsdagen pressemøde bad sundhedsminister Magnus Heunicke om at alle unge – særligt de 15 til 25-årige ville lade sig teste inden jul, idet det særligt er i denne aldersgruppe at smittetallene stiger.

Borgmester Trine Græse (A) har da også i en periode forsøgt at få budskabet ud til de unge ved at appellere til både til forældre og fritidslivet om at være opmærksom på grund af de stigende smittetal.

– Det er jo ikke kun de unge, som er skydige, men der er en overrepræsentation i den aldersgruppe. Måske går der nogle unge rundt uden symptomer, men som smitter. Vi skal finde de skjulte smittekæder og hvis vi kan få alle testet, kan vi få brudt de skjulte smitttekæder som måtte være, siger borgmesteren.

Julen er omfattet af disse restriktioner og har stor effekt både i familierne og i fritidslivet. Men hvis alt gå vel, håber borgmesteren, at vi allerede inden jul kan se de første effekter.

– Forhåbentligt ser vi resultater allerede inden jul. For nogle foreninger vil det betyde, at man tager en tidligere juleferie. Det kan forhåbentligt betyde, at vi kan være sammen med vores nærmeste til jul og kan få en lidt mere almindelig hverdag efter nytår, siger hun.

Juleferie

Fritidsaktiviteter for unge under 21 år har været lempet, så man måtte være op til 50 forsamlet ved disse aktiviteter. Denne lempelse blev trukket tilbage i går og træder i kraft den 7. december.

– Vi ved godt, at det er så vigtigt for de unge at være sammen, siger Trine Græse og peger på, at der også i skolerne er ved at blive indført ændringer.

– Hvor der har været undervisning på valgfagene på tværs af klassetrinnene, bliver det nu klassevis. Det kan også være at noget undervisning skal foregå på Teams, men alt det bliver planlagt lokalt og er allerede ved at blive ændret nu, fortæller hun.

Isolationsophold

I forbindelse med de seneste restriktioner, er forplejning på isolationsophold blevet gjort gratis. Og det er vigtigt at borgere, som ikke har mulighed for at isolerer et smittet familiemedlem, kender til denne mulighed.

– Vi kan se, at hvis der er et smittet familiemedlem, bliver enten resten af familien eller i hvert fald nogle af de andre også smittet. Og derfor er det vigtigt at alle kender til denne mulighed, siger Trine Græse.

Mobilt teststeder

Det er Region Hovedstaden som driver teststederne og kommunen, som stiller muligheder for faciliteter til rådighed.

Der er pt ingen faste teststeder i Gladsaxe Kommune. Der har tidligere har været midlertidige teststeder i kommunen, blandt andet ved Høje Gladsaxe på GXU i november, og nu rykker Testcenter Danmark nu ind igen med en øget indsats. Se lokationerne bunden af denne artikel.

Turister og andre uden NemID kan blive testet i alle teststeder og vil blive ringet op, hvis man er positiv. Der er ikke mulighed for skriftlig dokumentation til COVID-pas. Det er gratis at blive testet for corona, oplyser Region H.

Massetesten starter allerede onsdag den 2. december, hvor Akutberedskabet har pop-up testcentre i Ishøj og Brøndby. Fra den 3. december vil tilbuddet blive udvidet til Glostrup, Rødovre, Hvidovre, Vallensbæk og Gladsaxe og formentlig også til København, Frederiksberg og Tårnby.

De endelige teststeder er ved at blive endeligt fastlagt i samarbejde med kommunerne.

I Gladsaxe Kommune starter massetesten den 3. december og slutter den 16.