Navngivning af Høje Gladsaxe Bogcafe

Der er udskrevet en navnekonkurrence ifht bogcafeen i HøjeGladsaxe. Bogcafeens navn bør være en hyldest til en kendt dansk forfatter, og det danske demokrati. Bogcafeen skal have et navn, som tager udgangspunkt i demokrati og dansk kultur. Bogcafeen skal anvendes til borger- og kulturaktiviteter, som tager udgangspunkt i de danske forenings, kultur- og biblioteks-traditioner. Et […]

Af Carsten Thrane, Søborg Hovedgade 203