Foto: Kaj Bonne.

Falkberg udpeget som byrådets nye observator på Richter

Af Peter Kenworthy

På et møde i Økonomiudvalget blev det oplyst at konstitueringsgruppen har udpeget Christina Rittig Falkberg (B) til posten som observatør i bestyrelsen for spillestedet Richter. Udpegningen gælder for den resterende del af valgperioden, det vil sige til 31. december 2021.

Ifølge Christina Rittig Falkberg, der er medlem af Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, bliver hendes rolle af observerende karakter, samt som et slags bindeled mellem Richter, der er en selvejende institution, og byrådet.

Udpegelsen af en ny observatør kommer efter at formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Katrine Skov (A), trak sig som observatør i Richters bestyrelse i november, efter at hun som giftefoged havde foretaget en vielse af den tidligere bestyrelsesformand for Richters kærestes søn. Lån af lokalerne til private arrangementer er i strid med spillestedets regler.