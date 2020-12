Nye coronarestriktioner

Foto: Colourbox.

De store skoleelever skal hjem til fjernundervisning og serveringssteder og kulturinstitutioner skal holde lukket

Af Peter Kenworthy

Antallet af nye smittede har været kraftigt stigende siden august, også i Gladsaxe, hvor smitteincidensen mandag var oppe på over 300 per 100.000 – det 15. højeste i landet. Og Statens Serum Institut forudser 4.000 daglige smittede inden jul – en bekymrende udvikling, som gør at der er brug for yderligere restriktioner, mener regeringen.

Vores måde at håndtere corona har været en succeshistorie, hvor vi har kunne have en mere normal hverdag end i mange andre lande, fortalte statsminister Mette Frederiksen (A) på et pressemøde mandag.

– Men nu er vi et rigtig alvorligt sted i epidemien, og derfor skal vi sætte ind, så vi får kontrol med smitten og dermed med epidemien, tilføjede statsministeren.

Derfor har regeringen valgt at indføre nye restriktioner, og forlænget forsamlingsforbuddet og anbefalingen om maksimalt ti sociale kontakter til og med 28. februar.

I Gladsaxe og 37 andre kommuner bliver elever fra 5. klasse og opefter desuden sendt hjem til fjernundervisning til og med 3. januar – dette gælder også elever på ungdomsuddannelser, videregående uddannelser, kurser med mere.

Restauranter, caféer, barer og andre serveringssteder skal desuden holde lukket for servering til indtagelse på stedet, men må gerne sælge take away. Trænings- og fitnesscentre, svømmehaller, samt indendørssteder, hvor der udøves kultur-, forenings- og idrætsaktiviteter med mere skal holde lukket.

Alle arbejdspladser opfordres kraftigt til, at medarbejderne så vidt muligt arbejder hjemmefra.

En anderledes jul

Der opfordres desuden til, at familier og andre kun foretager indkøb af julegaver én person ad gangen.

– Det bliver en jul der bliver anderledes for mange af os. Det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at vi kan se den allernærmeste familie, og at vi holder jul med højest ti mennesker, sagde statsminister Mette Frederiksen på pressemødet.

Forsamlingsforbuddet på 10 personer og anbefalingerne om maksimalt 10 personer i private hjem og 10 sociale kontakter gælder også nytårsaften.

– Januar og februar kan blive nogen meget svære måneder, tilføjede hun.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at man aflyser aftaler med personer, man ikke plejer at ses med, og højst bør samles 10 personer derhjemme inklusiv egen husstand og afhængig af, hvor meget plads, den enkelte har.

– Hold kontakten, men undgå at mødes fysisk. For eksempel kan du sende julekort eller julebeskeder til venner og familie, som du gerne ville have set mere i år, tilføjer Sundhedsstyrelsen.

Generalsekretæren for verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advarede fredag imod en opfattelse af at corona-pandemien var ovre, selvom der har været fremskridt med flere vacciner.

– Selv når vaccinerne bliver rullet ud skal vi overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer, så alle er beskyttet, udtalte han.

Læs mere på coronasmitte.dk