Nytår med nedlukning

Foto: Colourbox.

Sundhedsstyrelsen anbefaler at man skal droppe de fælles fyrværkeriarrangementer, og begrænse sig til at holde nytår med husstanden og den allernærmeste omgangskreds

Af Peter Kenworthy

Så nærmer vi os nytår, og vi må håbe at et af verdens nytårsforsætter er, at så vidt muligt komme af med coronavirussen.

For at dette kan ske, kræver det dog stadig en indsats fra os alle.

Når nu dødstallet stiger og antallet af bekræftet smittede er højt – og Gladsaxe er stadig et af de kommuner i Danmark hvor der er flest smittede per 100.000. Omkring 350 er blevet smittet med corona i Gladsaxe i den seneste uge.

Antallet af indlagte med COVID-19 på de to hospitaler nærmest Gladsaxe – Herlev og Gentofte – stiger også, og er nu over 100. I starten af december var tallet under 30.

Nytår med begrænsninger

Så det bliver et anderledes nytår i år. Sundhedsstyrelsen anbefaler at man undgår steder hvor mange mennesker typisk går hen nytårsaften, undgår selskabslege og overvejer om det er nødvendigt at synge nytåret ind.

– Du bør aflyse aftaler med personer, du ikke plejer at ses med, og kun se din husstand og eventuelt nogle få fra din allernærmeste omgangskreds. Vores råd er at være så få som overhovedet muligt. Hvis I går udenfor i løbet af aftenen, så hold jer til eget nytårsselskab. Hvis du ønsker godt nytår til naboer, så gør det med afstand for eksempel ved at hilse over hækken, fra hver sin altan eller over telefonen, siger direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden at man har håndsprit fremme, gør hyppigt rent – også undervejs, lufter jævnligt ud, potionsanretter maden og kransekagen, undgår fælles skåle med snacks, chips og slik, og sikrer at gæsterne ikke deler glas.

Politiet vil være synligt til stede i det offentlige rum nytårsaften og påse overholdelsen af corona-restriktionerne, herunder særligt forsamlingsforbuddet.

Ny nedlukning

Og så må vi alle håbe at vi både bogstaveligt, og i overført betydning, går lysere tider i møde, og at nytårsfejringen næste år kan blive mere festlig og mindre restriktiv.

Indtil videre forlænges de skærpede tiltag dog, der har været gældende frem til og med 3. januar 2021, for at reducere corona-smitten, og en markant nedlukning af aktiviteter i Danmark foreløbigt til og med 17. januar 2021, skriver Sundheds- og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Herunder lukning af serveringssteder, storcentre, detailhandel, frisører, kulturaktiviteter, idrætsfaciliteter, opfordring til at medarbejdere arbejder hjemmefra, hjemsendelse af studerende og skoleelever med mere.

Sårbare elever og kursister og uddannelser med særlig samfundsmæssig betydning, herunder certifikatkurser, er dog undtaget.

– Smitteudviklingen i Danmark er på nuværende tidspunkt ikke på et niveau, hvor sundhedsmyndighederne finder det forsvarligt at åbne samfundet yderligere, tilføjer Sundheds- og Ældreministeriet.

De generelle nationale tiltage, herunder forsamlingsforbud, påbud om mundbind og visir med videre, gælder til og med 28. februar.