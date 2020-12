Pakkebilen holdt ulovligt

Der parkeres ikke altid hensigtsmæssigt, når der afleveres pakker. Her på Gladsaxevej. Foto: Privat.

Der bestilles mange pakker online for tiden – men pakkebiler og online markedspladser har ikke altid styr på reglerne

Af Peter Kenworthy

Der er gang i julegaveindkøbene for tiden. Mange handler i de lokale butikker, men der er også godt gang i nethandlen, hvor de bestilte pakker skal hentes i en kiosk eller en anden slags butik.

Andelen af danskere der handler på internettet er, ifølge Danmarks Statistik steget med fem procentpoint fra 2019 til 2020 – den højeste stigning i de seneste syv år.

Det er bare ikke alle pakkebilerne der overholder færdselsreglerne, når de skal afhænde de mange pakker. Et eksempel er på Gladsaxevej, hvor Gladsaxe Bladet har fået billeddokumentation på at pakkebilen holder oppe på fortovet og cykelstien flere gange i slutningen af november og starten af december.

Ring til politiet

Ifølge Erik Andersen fra Københavns Vestegns Politi, er man godt klar over at det er højtid for pakker, og at pakkeudleveringsstederne har ekstremt travlt på grund af corona.

– Vores udfordring er, at vi skal fange dem mens de holder ulovligt parkeret, for at give dem et girokort [bøde]. Vi er opmærksomme på det, og vil meget gerne skride ind over for det. Vi har forståelse for at der kommer alle de pakker, men man skal huske at overholde færdselsloven, tilføjer Erik Andersen.

Han opfordrer til at man ringer til politiet, når nogen holder ulovligt parkeret.

– Og hvis vi har nogen ledige patruljer, vil vi meget gerne kigge på det. Vi underretter også vores samarbejdspartnere i P-Gladsaxe/Gladsaxe Kommune, som vi har et godt samarbejde med, siger Erik Andersen.

Dumper test

Og så er det altså ikke kun pakkebilerne, der ikke altid har styr på reglerne, når pakken skal fra lager til hjem. To tredjedele af varer købt på markedspladser som Wish, Amazon, eBay og AliExpress fejlede test som Forbrugerrådet Tænk har lavet med europæiske søsterorganisationer.

165 ud af 250 onlinekøb fejlede i blandt andet elektrisk, fysisk eller kemisk sikkerhed, konstaterede man.

– Online-handel er nemt, billigt og bekvemt … [Men] køber du varer i en webshop på nettet kan du blive snydt. Og er der problemer med din vare, kan du ikke bare gå ned i butikken og klage, tilføjer Forbrugerrådet Tænk på sin webside om online shopping.

Læs handelsbetingelserne

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside, forbrug.dk, har tre gode råd til når man handler på nettet:

Man skal være opmærksom på hvem man handler med, man skal læse handelsbetingelserne, og man skal betale med betalingskort, så man har mulighed for at få sine penge ført tilbage via banken, hvis sælgeren ikke leverer varen.

Og hvis man skal have byttet julegaver der er købt på nettet, skal man, ifølge Forbrugerrådet Tænk, huske at der som hovedregel er 14 dages fortrydelsesret fra den dag, gavegiveren modtog pakken – ikke fra den dag, pakken blev åbnet.

Er gaven købt i en onlinebutik uden for EU, har man ikke nødvendigvis ret til at bytte den eller få pengene tilbage, tilføjer Forbrugerrådet Tænk.

Der træder i øvrigt nye regler for sikker betaling på nettet i kraft 1, januar, hvor betalingen kræver godkendelse med et ekstra element, for eksempel med NemID. Nogle hjemmesider har sammen med deres betalingsudbyder allerede implementeret løsningen.