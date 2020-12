Pas på hunden nytårsaften

Foto: Colourbox.

Nytårsaften er ofte mere festlig for mennesker end for hunde. Som hundeejer er det vigtigt at forberede hunden i god tid, så man ikke ender med en skræmt hund

Nytårsaften er for mange forbundet med fest og farver. For hunde kan det derimod være en meget stressende oplevelse. Når alle vaner brydes, i kombination med høje lyde og lysglimt, kan hunden opleve både stress og angst.

– Det er forskelligt fra hund til hund, hvordan de oplever nytårsaften. Nogle hunde bliver så stressede, at de skal medicineres, mens andre kan nøjes med at ligge i skødet hos ejeren eller gemme sig under bordet. Uanset hvordan hunden reagerer, så bør man altid sørge for, at der er taget hensyn til hunden, siger Jens Jokumsen, familiedyrschef hos Dyrenes Beskyttelse.

Sådan giver man sin hund tryghed nytårsaften

Det er vigtigt at tage hensyn, da en dårlig oplevelse kan hænge fast. Hvis hunden får en dårlig oplevelse nytårsaften, kan den blive bange for andre høje lyde eller blive endnu mere stresset næste nytår.

– Oplever hunden et højt niveau af stress og angst nytårsaften, kan det spredes som ringe i vandet til andre situationer som f.eks. torden og skybrud. Derfor må vi som hundeejere tage de hensyn, der gør at hunden kommer godt igennem nytårsaften, forklarer Jens Jokumsen.

Der er mange ting, man som hundeejer kan gøre for at skærme sin hund, så den kommer til at føle så meget tryghed som muligt trods nytårsspektaklerne. Start med at tage udgangspunkt i, hvor stresset hunden blev sidste år, eller hvor stresset den generelt bliver ved høje lyde og uvante situationer.

Hvis hunden bliver meget stresset, kan det være en god ide at fejre nytår langt væk fra byen, hvor der typisk er mindre larm og lysglimt fra fyrværkeri.

Hvis hunden er mindre stresset, er det måske nok bare at lade dem være tæt på ejeren, tænde radioen eller give den et tyggeben når fyrværkeriet er værst.

Luftning af hunden bør ske i snor op til selve nytårsaften. Hunden kan reagere uvant på pludselige brag og glimt, og kan derfor finde på at løbe væk. Husk også at gå en ekstra lang tur med hunden, midt på dagen på selve nytårsaftensdag.

Skærm hunden for lysglimt og høje lyde, og lad den gemme sig, hvis det giver tryghed.

Skæld ikke hunden ud. Det vil blot forværre dens stress.

Sørg for, at hunden ikke kan løbe væk. Den kan reagere uventet i en stressende situation.

Er man i tvivl om, hvilke forberedelser der passer bedst til sin hund, bør man rådføre sig hos dyrlægen eller en hundeadfærdsbehandler, så nytårsaften bliver festlig for ejerne og mindst muligt stressende for hunden.

Dyrenes Beskyttelse anbefaler, at man ikke lader hunden være alene nytårsaften. Det kan være svært at vide, om den reagerer voldsomt i en situation, og en negativ oplevelse kan forstærke angsten, hvis hunden er alene hjemme. Husk også at passe godt på poterne, i dagene efter nytår. Knuste flasker og andet fyrværkeriaffald kan være farligt for hunden.

