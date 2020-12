Pointdeling i decemberkulden

Mathias Kisum (i midten) scorede AB's enligt mål (arkivfoto). Foto: Peter Kenworthy.

AB Gladsaxe havde masser af skudforsøg men måtte nøjes med 1-1 i Roskilde

Af Peter Kenworthy

Hjemmeholdet lagde bedst ud, i den udsatte kamp i fodboldens 2. division øst mellem FC Roskilde og AB Gladsaxe, på en råkold december-aften i Roskilde Idrætspark. Og i de første fem minutter af kampen måtte AB-målmand Jonathan Fischer diske op med redninger fra Casper Grening og Monday Etim.

AB overtog dog stille og roligt spillet som halvlegen skred frem, og begyndte at skabe chancer, uden for alvor at true Frederik Vang i Roskilde-målet.

Et par minutter inden pausen gav spilovertaget dog bonus. Akademikerne spillede bolden rundt foran Roskilde-feltet, og bolden endte hos Mathias Kisum, der satte en forsvarsspiller og bankede bolden fladt i kassen til 1-0 – den farlige fløjspillers sjette sæsonmål.

Skød med løst krudt

FC Roskilde kom også bedst ud til 2. halvleg, og skulle kun bruge sølle 13 sekunder, før Casper Grening fik bolden i feltet og havde sparket den forbi Fischer til 1-1.

Efterfølgende satte AB sig tungt på spillet, og Sylvester Seeger-Hansen, Frederik Ellegaard, Mathias Kisum, Emmanuel Bio, Simon Holden og Frederik Christensen testede alle Frederik Vang, uden at det lykkedes at overliste Roskilde-målmanden.

Efter 70 minutter var akademikerne endda heldige med ikke at komme bagud, efter at Casper Grening blev spillet fri og driblede forbi Fischer. Men heldigvis for AB fik Albert Nørager lige prikket bolden til hjørne. Og med et par minutter igen reddede Fischer et knaldhårdt frispark fra Mileta Rajovic.

I dommerens overtid fandt Emil Mygind Kisum i feltet til en sidste AB-chance, men han ramte bolden skævt, og så endte kampen med et point til hvert hold, og de 380 tilskuere kunne gå hjem i varmen.

AB overvintrer dermed på tredjepladsen i 2. division øst, 10 point efter førerholdet Nykøbing FC.