Positiv coronaoplevelse

Foto: Peter Kenworthy.

Smitten stiger og mange skal testes, men lokalt mobilt testcenter gav en god hjælpende hånd

Af Peter Kenworthy

I weekenden nåede smittetallet for Gladsaxe op på over 500 smittede per 100.000 – en kraftig stigning inden for kort tid. Der er registreret næsten 400 smittede i kommunen i den seneste uge.

Gladsaxe Bladet testede kommunens mobile testcenter på Rybjerg Allé i Mørkhøj lørdag, og var godt tilfreds med både ventetid, julemusik og et hjælpsomt og venligt personale, der guidede os sikkert igennem processen. Samt sørgede for at vi ikke måtte vente på at blive testet til torsdag eftermiddag i Ballerup eller Taastrup, som var alternativet på coronaprover.dk.

Hurtigtest er usikre

Samme dag blev der i øvrigt åbnet op for gratis hurtigtest – også kaldet antigentest – der giver svar på et kvarter, som et supplement til testindsatsen.

Eksperterne pointerer dog at de ikke er lige så sikre som de såkaldte PCR-test der foretages i statens testcentre. PCR-testene giver et 98 procent sikkert svar, mens hurtigtestene er helt nede på 60 procent, vurderer sundhedsmyndighederne.

– Ingen af de vurderede antigentest opfylder kravene til diagnostik. Antigentestene kan derfor ikke bruges til som et alternativ til PCR ved diagnosticering af COVID-19 sygdom hos patienter eller deres kontaktpersoner, konkluderede et fransk studie i november, fortæller Danske Bioanalytikere.

Falck, der står for testene, mener ikke overraskende at testsikkerheden på hurtigtestene er højere.

Sundhedsstyrelsen fraråder fortsat brugen af hurtigtest hos personer, der har symptomer eller er nære kontakter, da disse personer fortsat bør testes med PCR-test i offentligt regi, fortæller Sundheds- og Ældreministeriet.