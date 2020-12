Sådan får du en billig og professionel hjemmeside

SPONSORERET INDHOLD: Er du i tvivl om, hvordan du billigst muligt får en professionel hjemmeside, som vil være med til at øge din virksomheds vækst? Så læs med her, hvor vi har samlet en guide med enkle råd til at få skabt den bedste og billigste løsning.

Få lavet det godt fra start

Når vi skal vurdere, om noget er billigt eller dyrt, så kigger vi på oftest kun på den pris, som en ting eller ydelse koster, og vurderer derudfra. Men ofte glemmer vi at tage produktet ellers ydelsens stand og kvalitet med i betragtning. Vi kan alle blive enige om, at det i længden er mere økonomisk at købe en jakke til 1000 kroner, som kan holde i seks år, end en jakke til 500 kroner, som kun kan holde i to år.

Det gælder også, når det kommer til at få udviklet en god hjemmeside. Det engangsbeløb, som du skal betale for at få adgang til en solid hjemmeside-platform og til evt. professionel hjælp til at få hjemmesiden sat op og udformet, kan være det billigste valg, fordi du så vil have en hjemmeside, der er tidssvarende i mange år frem, og som vil tiltrække langt flere kunder, end hvis du valgte en billigere løsning.

Hvis du allerede har en hjemmeside, kan du overveje at opsøge website- eller webshop-optimering hos en professionel, der vil kunne hjælpe med at øge salget på siden.

Vær på den sikre side

På samme måde kan det betale sig at betale ekstra for at have en god beskyttelse af den hjemmeside fra start ift. hacking og virus eller at have tilkoblet en website-udvikler, som løbende kan hjælpe med opdateringer og rettelser.

En billig løsning handler altså ikke om at vælge den billigste metode nu og her, men at tænke langsigtet, så det kommer til at betale sig i længden.