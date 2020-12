Sådan kan en pensionsmægler hjælpe dig med din pension

Two young business boys and IT professionals proudly smile through large pile of tangled internet cables on their desk. They are dressed in a dress shirts, ties and glasses while smiling in front of light blue backround. Retro styling. These IT technicians can solve any network problem, even when tangled up.

SPONSORERET INDHOLD: APC Forsikringsmæglere er landets største pensionsmægler, og de hjælper danskere, der betaler til en pensionsordning, med at undersøge og vurdere, om de har den mest optimale pensionsordning. Hvis ikke, så hjælper de kunderne med at sikre, at de får det. De tilbyder blandt andet uvildig rådgivning og lave omkostninger til deres kunder, og det viser sig at være guld værd for alle parter.

Virksomheden er i dag en etableret spiller på markedet, og i løbet af deres eksistens de sidste 13 år har de opnået en kundekreds på mere end 13.000 kunder og pensionsmidler på mere end 20 mia. kr. APC Forsikringsmæglere blev stiftet tilbage i 2007 af Peter Lindblad, der selv har gjort sig en karriere i pensionsbranchen. Inden han stiftede sin virksomhed, var han salgsdirektør i SEB Pension, hvor han kunne se, at der var et hul i markedet. Der manglede uvildig rådgivning til kunderne, og den skulle de få.

Peter Lindblad er iværksætter, hovedaktionær og adm. direktør i APC Forsikringsmæglere, og privat bor han sammen med sin hustru gennem 25 år, Marianne, i Skovshoved. Sammen har de tre voksne børn.

Læs om stifteren af APC Forsikringsmæglere, og bliv klogere på vejen fra ide til succes.

Derfor kan det betale sig at få optimeret sin pension

Der er rigtig mange fordele ved at få optimeret din pension. Først og fremmest kan du have tryghed ved at vide, at du har den mest fordelagtige løsning for dig, og du kan dermed spare dig selv for mange bekymringer. Samtidig kan du også ofte spare penge på at fjerne skjulte gebyrer og opnå lavere samlede omkostninger, og på den måde kan du i sidste ende få mere i pension, når du en dag træder tilbage fra arbejdsmarkedet.

Nedenfor kan du finde en oversigt over, hvordan du kan få optimeret din pension hos APC Forsikringsmæglere:

1. Få flere penge til pension gennem adgang til lavere omkostninger

2. Få uvildig rådgivning

3. Få mulighed for frit at vælge mellem alle kommercielle pensionsselskaber

4. Få alene varetaget dine interesser

5. Få overvåget din pension løbende

1. Få mere i pension gennem lave omkostninger

Vidste du, at rigtig mange danskere kan få mere i pension ved at få fjernet skjulte gebyrer og nedsat deres høje omkostninger? Pensionsbranchen er kendt for at ikke at være særlig transparent, hvilket betyder, at mange af kunderne ikke ved, hvad de betaler til, og hvor meget de reelt betaler i gebyrer og omkostninger.

APC Forsikringsmæglere størrelse hjælper dig med at få mere i pension ved at forhandle priserne ned. APC fungerer på den måde som en stor indkøbsforening for pensionsprodukter.

2. Få uvildig rådgivning

Hvis du har brug for at få uvildig pensionsrådgivning, så er du nødt til at vælge en uvildig pensionsmægler. Du kan nemlig ikke få uvildig rådgivning i dit pensionsselskab eller bank, da de kun har en naturlig interesse i at beholde dig som kunde.

3. Få mulighed for frit at vælge mellem alle kommercielle pensionsselskaber

Når du har APC Forsikringsmæglere ved din side, så har du samtidig også mulighed for frit at vælge mellem alle de relevante pensionsselskaber, der er på markedet.

4. Få alene varetaget dine interesser

APC Forsikringsmæglere er en uafhængig mægler, og de har derfor heller ikke nogen interesse i, at du vælger en bestemt løsning hos ét bestemt selskab. APC har alene en interesse i du vælger den løsning, der er mest optimal for dig. De varetager med andre ord kun dine interesser.

5. Få overvåget din pension løbende

En pensionsopsparing strækker sig over rigtig mange år, og da der hele tiden kommer nye muligheder og ændrede vilkår på markedet, kan det godt betale sig at få overvåget sin pension løbende. Den klarer APC Forsikringsmæglere.

Økonomisk overblik og andre vigtige nøgletal

APC Forsikringsmæglere er et aktieselskab med en stor selskabskapital. Virksomheden har mere end 100 ansatte, og så er der ikke mindst tale om en virksomhed med en utrolig sund økonomi. De har både en meget god likviditetsgrad og afkastningsgrad, og de har også en høj omsætning hvert år.

