Samarbejde om social balance i HG fortsætter

Foto: Kaj Bonne.

Landsbyggefonden vil ikke længere støtte en ny boligsocial helhedsplan i Høje Gladsaxe økonomisk, fordi området ikke er på ghettolisten, men samarbejdet fortsætter alligevel

Af Peter Kenworthy

Gladsaxe Kommune, boligorganisationerne Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe, FSB Gladsaxe, Lejerbo, AAB, 3B og Københavns Vestegns Politi har valgt at fortsætte samarbejdet om at styrke den sociale balance i Høje Gladsaxe, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

– Det er godt, at vi fortsat sidder sammen om bordet og kan løse tingene i fællesskab. Når vi både er politi, kommune, boligorganisationer og beboere kan vi mere, end vi kan hver for sig. Når vi har sådan et samarbejde, der prioriteres på højeste sted fra alle parter, så bliver det også de vigtige ting, vi taler om. Vi er enige om den fælles retning, og det betyder, at dialogen kan udvikle sig og ikke starter forfra hver gang, siger Flemming Larsen, formand for Fællesdriften af Høje Gladsaxe.

Gladsaxe Kommune og boligorganisationerne bidrager hver især med henholdsvis 1,5 millioner kroner og 1 million kroner om året til det boligsociale arbejde, så det sikres at der fortsat vil være lokale medarbejdere i området i det fælles team med navnet ”Vores HG”.