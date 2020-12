Skal du vælge et studie lån eller deltidsjob?

SPONSORERET INDHOLD: For mange studerende kan det være et større dilemma, om man skal vælge et studielån til tiden, hvor man er begravet i bøgerne, eller om man skal vælge at finde et godt studiejob, som kan betale regningerne.

Af SPONSORERET INDHOLD

Der er grunde til at vælge både det ene og det andet, og derfor får du i denne artikel hjælp på vejen til at tage din beslutning. Beslutter du dig for eksempel for et lån efter at have læst artiklen, så kan du finde et godt lån til studerende her.

Hvor meget tid, har du på hænderne?

En af de ting, som skal vægte højest, når du skal vælge mellem et lån og et studiejob er, om du har tiden til at tage på arbejde, efter du er færdig med dine studier. Har du mange lektier for hver eneste uge, og har du masser af timer på programmet, så er det ikke altid en god ide, at du får et studiejob, som kan gøre, at du ikke kan fokusere nok på dine studier. Har du dog flere timer i løbet af ugen, hvor du godt kunne møde på arbejde, så er dette den bedste løsning, da du på denne måde undgår at skulle betale lånet tilbage med renter.

Har du plads til lån i økonomien?

Når du tager et lån, så er betyder det, at du før eller senere skal betale lånet tilbage. Dette er uanset, om du tager et almindeligt privatlån, eller om du tager et SU-lån. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i, hvordan din fremtidige økonomi kommer til at se ud, så du kan bedømme, om du har råd til at tilbagebetale renterne. Er dette ikke tilfældet, så er det en god ide, at du prøver at få et studiearbejde.

Prøv jobbet først

inden du beslutter dig for et lån, så er det en god ide, at du først prøver at få et studiearbejde. Dette koster dig ikke penge i renter og gebyrer, go på denne måde kan du se, om du kan holde til et ekstra arbejde i hverdagen. Er dette ikke tilfældet kan du altid efterfølgende tage et lån i din bank eller gennem SU-portalen. Så kan du være sikker på, at du har gjort dit for at dække dine regninger, og at du nemmere kan vælge mellem, om du skal have et studiejob, eller om du skal tage et lån til hverdagen.