Skimmelsvamp på telefonfabrikken

Der var tilsyneladende ingen tegn på skimmelsvamp, da man så på Telefonfabrikkens bygninger, inden man gik i gang med at lave stedet om til kulturcenter, tilbage i 2016. Foto: Kaj Bonne.

Der kan gå op mod et år før dele af Telefonfabrikken kan tages i brug igen

Af Peter Kenworthy

– På grund af en vandskade i vores lejemål på Telefonfabrikken har Gladsaxe Kommune fået udarbejdet en undersøgelse af indeklimaet i den del af Telefonfabrikken, der huser kulturhuset og Gladsaxe Musik- og Billedskole. Rapporten viser desværre et højt eller meget højt niveau af skimmel i luften i alle de rum, hvor der er foretaget målinger, skrev Børne- og Kulturforvaltningen i et brev 25. november.

Styrelsen for Patientsikkerhed anbefalede derfor at telefonfabrikken blev lukket ned, indtil skaderne i bygningen er blevet grundigt undersøgt og nødvendigt renoveringsarbejde gennemført.

– Der er påvist sammenhæng mellem fugtskader i bygninger og risiko for helbredseffekter. Ophold i bygninger med vedvarende fugt og skimmelsvamp, kan medføre helbredsproblemer af forskellig karakter, skrev styrelsen til Gladsaxe Kommune 23. november.

– På baggrund af de forelagte undersøgelser vurderer Styrelsen for Patientsikkerhed, at omfanget af fugt- og skimmelsvamp ikke er belyst – dette kræver formentlig yderligere undersøger … Ud fra det foreliggende kan det ikke udelukkes, at ophold i de fugt- og skimmelsvampskaldede dele af bygningen kan udgøre en sundhedsrisiko, hvorfor det anbefales at ophold i disse lokaler minimeres eller ophører, indtil omfanget skaden er undersøgt og udbedret, tilføjer man i brevet.

Ifølge formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Katrine Skov (A), er der efterfølgende foretaget målinger på den side af gangen, som kommunen ejer, hvor DropIN, Bagsværd Amatørteater og Gawenda holder til, og der skulle ikke være nogen problemer i de lokaler, fortæller hun.

– Vores formodning er desværre, at der vil gå op imod et år, før den del af bygningen, som er ramt af skimmelsvamp kan tages i brug igen, tilføjer Katrine Skov dog.