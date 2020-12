Små boliger kan give høje coronatal

Foto: Peter Kenworthy.

Der er en stærk sammenhæng mellem høje smittetal og antal kvadratmeter folk bor på, viser undersøgelse

Af Redaktionen, redigeret

Lektor ved Aarhus Universitet Martin Vinæs Larsen har, med brug af data fra Statens Serum Institut, set på i hvor høj grad antallet af coronasmittede i en kommune hænger sammen med hvor tæt folk bor. Og forskellene i smittetal kan i meget høj grad forklares med, hvor store boliger folk bor i, skriver fagbladet Boligen.

– Smitten er højere de steder, hvor der er et mindre boligareal pr. person. Ser man på de forskelle, der er i kommunernes smittetal, kan helt op til 75 procent forklares med, hvor mange kvadratmeter hver enkelt person har for sig selv i boligen, siger Martin Vinæs Larsen.

Han understreger at man ikke med sikkerhed kan sige, at folk smittes på grund af at de bor på få kvadratmeter, men at man i høj grad kan forklare forskellene i smittetal med hvor store boliger folk bor i.

Det gennemsnitlige boligareal per person i Gladsaxe er 41,2 m2. I nabokommuner som København, Lyngby-Taarbæk og Herlev ligger den på henholdsvis 40, 46 og 43.

I kommuner som Rudersdal og Hørsholm har man i gennemsnit henholdsvis 55 og 58 m2 at brede sig på, mens man på Bornholm og i en række kommuner på Lolland-Falster, Fyn og i Jylland har over 60 m2.

