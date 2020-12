Smitten stadig høj

Foto: Colourbox.

Men antallet af coronatilfælde i Gladsaxe er tilsyneladende holdt op med at stige. Vi skal dog passe på i julen og til nytår, siger Sundhedsstyrelsen

Af Peter Kenworthy

Coronasmitten i Gladsaxe har været stigende siden oktober, med en kraftig stigning i december. Det har især været børn og unge der er blevet smittet.

I de senere dage ser det dog ud til at smittetallet er stoppet med at stige.

I de seneste 7 dage har der dog været 417 bekræftede smittede i Gladsaxe, hvilket giver en smitteincidens på 604 per 100.000, og gør Gladsaxe til den kommune med det 15. højeste smittetal. Ishøj ligger nummer et med over 1.000 smittede per 100.000, mens smitteincidensen i kommuner som Lemvig og Tønder er under 100.

Sundhedsstyrelsen anbefaler stadig at vi skal være sammen med færre personer, i kortere tid, og ikke med for mange forskellige.

I julen anbefaler Sundhedsstyrelsen at vi mødes med få og de samme personer, og ikke mere end 10 personer inklusive en selv og husstanden. Man kan godt gå rundet om juletræet og synge med dem, man bor sammen med, men du bør holde to meters afstand til andre.

Nytårsaften anbefaler Sundhedsstyrelsen at man aflyser aftaler med personer, man ikke plejer at ses med, eller afholder dem virtuelt, samt begrænser fejringen af nytåret til sin egen husstand og eventuelt den allernærmeste omgangskreds.