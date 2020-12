Morten Kornbech, Pusle Helmuth og Winnie Linnet. Foto: Privat.

God ”anmeldelse” på nationalt tv gav salgsboost for Bagsværd Lakrids

Af Redaktionen, redigeret

Da Pusle Helmuth i november medvirkede i programmet “Kender du typen”, lå der lakrids fra Bagsværd Lakrids på køkkenbordet, og seerne hørte om hendes forkærlighed for lakridsen, og hvordan hun kunne finde på at stå op og spise det midt om natten.

– Hun er en feinschmecker. Håndlavet lakrids. Jeg har ikke set sådan noget her siden jeg var barn. Nej hvor smager det godt, sagde livsstilseksperten Anne Glad Wagner, efter at have smagt på lakridsen.

Og det var en anmeldelse der kunne ses på bundlinjen hos Bagsværd Lakrids.

– Vi oplevede en femdobling af vores ordrer den uge i november, og vi har siden haft lidt svært ved at følge med efterspørgslen, fortæller direktør i Bagsværd Lakrids, Morten Kornbech.

Tre uger efter inviterede Bagsværd Lakrids Pusle Helmuth på en kop kaffe, og takkede hende for udbredelseseffekten med 5 kg lakrids. Hendes datter Victoria og svigersøn Magnus kom med i næste ansættelsesrunde, og med deres baggrund i restaurationsbranchen fik de begge job på den lille fabrik i Bagsværd til aflastning under juletravlheden, tilføjer Morten Kornbech.

pk