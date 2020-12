Spildevand

40.000 til 60.000 skulle det iflg. artiklen koste pr. parcelhusejer at separere spildevand, men mange vil kunne gøre det billigere – og endda tjene penge på omstillingen. Her gennemførte vi omstillingen i 2014, fordi vi ville kunne installere tilbageløbsspærre i brønden for at undgå opstigende vand i kælderen. Dette ville kun fungere, hvis regnvand ikke […]

Af Henrik og Inger Kuni, Wergelands Alle 39