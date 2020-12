Spurgte om datasikkerhed

Foto: Peter Kenworthy.

Computersikkerheden på bibliotekerne er øget, fortalte fortalte formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget på byrådsmøde

Af Peter Kenworthy

Byrådsmedlem Pia Skou (B) spurgte om bibliotekernes datasikkerhed på byrådsmødet 16. december, i forlængelse af at DR og Gladsaxe Bladet havde rapporteret at et af Gladsaxe biblioteker angiveligt var ramt af NemId-svindel.

Blandt andet ville hun vide om hvornår der havde været misbrug på kommunens bibliotekscomputere, hvor mange der var tale om, og hvad man gjorde for at sikre datasikkerheden på kommunens biblioteker.

En mistænkt havde installeret en keylogger på Gladsaxe Hovedbibliotek i april 2017, men ingen borgere have, ifølge politiet, fået misbrugt deres oplysninger dengang, fortalte formanden for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget, Katrine Skov (A).

Bibliotekerne blev første gang bekendt med den nye sag, der er omtalt i DR, i august.

– Det har desværre ikke været muligt at få yderligere oplysninger, fordi der er en igangværende efterforskning. Politiet oplyser at den nye sag involverer rigtig mange biblioteker over hele landet, men de kan ikke sige noget om hvorvidt Gladsaxe er en del af den nye sag, af hensyn til denne her efterforskning, sagde Katrine Skov.

Gladsaxe Kommune skal, ifølge Biblioteksloven, stille computere og internet til rådighed for borgerne.

Men vi har stor fokus på en sikkerhed, der er blevet gradvis øget. Blandt andet i form af software der renser computerne, hver gang de genstartes – hvilket sker automatisk efter en halv times inaktivitet. Antallet af computere med usb-port er reduceret til én maskine per bibliotek. Og tastaturernes usb-kabler er fastlåste, fortalte Katrine Skov.

– Og de offentlige computere tjekkes hver formiddag for keyloggere og andre tegn på misbrug, tilføjede hun.