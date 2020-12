Tak til Erle Perle

Jeg syntes, at det er så fantastiske tiltag butikken leverer til enhver begivenhed/højtidelighed.

Susanne Damsgaard, Søborg Hovedgade 115

Jeg syntes, at det er så fantastiske tiltag butikken leverer til enhver begivenhed/højtidelighed. Sidst halloween og nu jul. Sikke nogle fine pakker der er sat ved træet på hjørnet af Søborg Hovedgade og Aakjærs Allé. Jeg håber, at pakkerne kan få lov til at ligge og pynte op frem til jul. I pynter så smukt op.

Mine børnebørn syntes, at det er så skønt at komme og se, hvad butikken nu har fundet på. Jeres entusiasme smitter af fra butikken og ud i det pulserende liv. Jeres butik – er efter min mening – værd at støtte op om. Og jeg gør det gerne.