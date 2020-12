Den 28. oktober forkastede et flertal i Byrådet et forslag om at øge kontrollen med klagesager på ældreområdet. Det gjorde vi, fordi vi generelt har en god ældrepleje i Gladsaxe med dygtige medarbejdere, hvor vi ikke oplever alvorlige svigt som dem, vi har været vidne til i medierne. I Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget får vi allerede […]

Af Dorthe Wichmand Müller, formand, Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget

Den 28. oktober forkastede et flertal i Byrådet et forslag om at øge kontrollen med klagesager på ældreområdet. Det gjorde vi, fordi vi generelt har en god ældrepleje i Gladsaxe med dygtige medarbejdere, hvor vi ikke oplever alvorlige svigt som dem, vi har været vidne til i medierne.

I Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget får vi allerede i dag en gennemgang af klager og henvendelser på hvert møde. Øger vi registreringen, pålægger vi samtidig vores medarbejdere en større dokumentationsopgave, så der bliver mindre tid til omsorg for vores ældre medborgere. Derfor mener et flertal i Byrådet, at vores tilgang til medarbejderne skal være tillid frem for mistillid.

Jeg er helt enig i, at vi som politikere har et ansvar for, at vores ældre borgere har det godt. Og i lyset af de enkeltsager om alvorlige svigt, som har været fremme i medierne, er det fristende at skrue op for kontrollen, sådan som blandt andet Venstre foreslår her i avisen.

Men som formand for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget ønsker jeg mest mulig tid til omsorg for vores ældre. Og Byrådets beslutning slår fast, at Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget altid skal orienteres ved alvorlige klager og særlige mønstre i klagesagerne. Derfor synes jeg, at vi byrådspolitikere, der har fingeren på pulsen, skal slå koldt vand i blodet. Hvad angår vores kolleger på Christiansborg, så handler deres ønske om få overblik over klager.

Forkortet af redaktionen.