Trygge plejehjem

Hvordan har vores ældre, demente og handicappede borgere det på kommunens plejehjem? Er der trygge og får de god service? Venstre mener, at vi alle: borgere og byråd har behov for at kende til vilkårene for vores svageste borgere. Derfor foreslår Venstre på byrådsmødet onsdag den 18. december, at der nedsættes et særligt udvalg, som […]

Af Henrik Bach Mortensen, byrådsmedlem for Venstre

Hvordan har vores ældre, demente og handicappede borgere det på kommunens plejehjem? Er der trygge og får de god service? Venstre mener, at vi alle: borgere og byråd har behov for at kende til vilkårene for vores svageste borgere.

Derfor foreslår Venstre på byrådsmødet onsdag den 18. december, at der nedsættes et særligt udvalg, som skal vende alle sten for at belyse, om alt er, som det skal være på plejehjemmene.

De uhyggelige tv-billeder af skandalerne på plejehjem i Randers og Århus viser, at det drejer sig om alvorlige sager. Men her i Gladsaxe afviste borgmesterflertallet (S, SF og R) at byrådet skal modtage oplysninger om antal og karakter af klager på plejehjemmene. Der har også været politiske stridigheder om både saftevand og bespisning på plejehjemmene.

På den baggrund håber Venstre, at byrådet vil samles om at sætte gang i en grundig overvejelse og belysning af forholdene på plejehjemmene. Vi synes, at der kan afsættes et halvt års tid til opgaven. Så kan vi bagefter tage den politiske diskussion på et meget seriøst grundlag.