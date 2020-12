Underholdning til din næste begivenhed

SPONSORERET INDHOLD: Hvis du skal til at planlægge en underholdning til en begivenhed, så har du nok allerede opdaget at man har uendelige underholdningsmuligheder når det kommer til stykket. Selvom det lyder godt, så gør det store udvalg også er det er meget sværere at vælge den rette til din begivenhed. I artiklen vil vi komme med forslag til underholdning som dig og dine gæster vil være glade for.

Af SPONSORERET INDHOLD

1) Planlæg besøg fra en tredjepart

Planlæg eller bestil besøg fra nogle professionelle som kan underholde dig og dit selskab. Hvilken professionel virksomhed du skal anvende afhænger meget af dit selskab og målgruppen du gerne vil ramme. Det kan være alt fra tryllekunstnere, bartendere, strippere fra Strip Danmark, teambuilding virksomheder og meget mere.

Som du selv kan se, afhænger det meget af dit selskab, så derfor er det vigtigt at du gør dig nogle gode overvejelser. Et eksempel kunne være, at du fx skulle planlægge en 18-års fødselsdag for en af dine søskende. Hvis tilskuerne til stede kun er familie, så er det måske ikke verdens bedste oplevelse at for dine gæster at fødselaren får en lap dance i 10-20 minutter, mens alle gæsterne skal kigge på. Årsagen til dette er fx at der er mange børn og lignende til stede.

Alternativt kunne det blive til en sjovere oplevelse hvis fødselaren var omringet af andre jævnaldrende som ville finde hele oplevelsen underholdende og sjov. Tænk derfor logisk, da nogle typer underholdninger som fx strip ikke er for alle. En tryllekunster er fx en underholdningstype som går ud til et bredt udvalg af mennesker og er nok mere egnet til familie events.

2) Planlæg noget billede- eller videomateriale

Hvis du har muligheden for at fremvise en større skærm i den ene eller anden art, så kan det godt være sjovt at fremvise nogle sjove billeder eller videoer som kan sætte gang i den gode stemning blandt dit selskab. Hvis det er en fødselsdag, så kan du måske vise nogle billeder eller videoer af fødselaren til alle de forskellige gæster.

Dette koncept kan bruges ved mange forskellige begivenheder hvor taler også er involveret og giver dig muligheden for at skabe et ekstra lag af underholdning under din tale. Andre muligheder kunne fx være til en firmabegivenhed hvor man ikke blot fejrer en enkelt person, men ofte en gruppe af mennesker. Uanset hvad kan konceptet anvendes flere steder i livet, hvilket alt i alt kommer dig og dine gæster til gode.

Hvis du er mere struktureret, kunne det være, at du skulle begynde at lave en PowerPoint, så du hele tiden at en rød tråd at følge. Så afhænger du ikke af at skulle huske en masse ord, events eller lignende op i hovedet. En tale uden PowerPoint kan godt være meget god, men i de fleste tilfælde vil den blive overgået af en struktureret tale, da man ikke kan huske alle punkter i talen.