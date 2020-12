Ung grøn erfaring

Patrick Birch Braunes AB har arbejdet meget med spillere fra egne rækker og det defensive, siden har debuterede som AB-træner sidste år. Foto: Peter Kenworthy.

Af Peter Kenworthy

For et år siden, da Gladsaxe Bladet talte med AB Gladsaxe-træner Patrick Birch Braune om den forgangne halvsæson, talte han om at AB skulle bygges op gennem ungdom, kultur, ånd og stabilitet, for derigennem at gøde jorden for noget større.

– Der er et stort økonomisk hul op til 1. division, og hvis det er det vi vil, så skal det være bæredygtigt. Vi skal have resten med, ikke bare det sportslige. Som økonomien er nu, skal vi være glade for at ligge i toppen af 2. division, fortalte han dengang til Gladsaxe Bladet.

Og hverken holdet eller træneren var dengang færdigudviklet, tilføjede Braune.

Her et år senere er der sådan set ikke nogen af disse udtalelser der ikke stadig holder. Samtidig synes ikke mindst forsvaret at være mere dirkefrit end for et år siden, kanterne mere direkte og farlige, og Braunes unge hold forbedrer sig stille og roligt, i takt med at de og træneren får flere senior-kilometer i benene.

Yngste divisionshold

– Vi er stadig med en stor margen Danmarks yngste divisionshold. Det er ikke nødvendigvis et mål, men har været en konsekvens af vores tilgang. Vi har en spillertrup med masser af potentiale og med masser af sult. Det har givet os meget i kampene og det giver en god base at bygge på, fortæller Patrick Birch Braune til Gladsaxe Bladet.

Han tilføjer at man efterhånden har fået skabt en erfaren trup, selvom det kan virke paradoksalt når gennemsnitsalderen kun er lidt over 21. Men mange af de unge spillere har grebet den chance de har fået.

– Koch er slået igennem, før vi havde troet. Alessio Alicino er på vej og er en spiller der kan blive rigtig dygtig. Desuden har Simon Holden gjort det rigtig godt i Daniel Warmbachs fravær, siger AB-træneren.

Han mener samtidig at der er flere nye unge spillere der byder sig til i forhold til seniortruppen.

– Der er en enorm tilknytning til klubben i truppen. Det er en kæmpe styrke og det er også med til at gøre det nemmere at tilknytte nye. Der et rigtig sundt miljø og vores identitet har aldrig været stærkere, tilføjer Braune.

Samtidig at der er ikke mindst blevet arbejdet meget med det defensive i år, hvilket kan ses ved at AB har lukket en del færre mål ind end i sidste sæson, hvor modstanderholdene ofte havde lidt for nemt ved at spille sig igennem uglernes forsvar.

– Tilgangen af Christian Enemark var vigtig og det har styrket helheden. Men resten er også steppet op i år. [Målmand] Jonathan Fischer har virkelig flyttet sig på nogle afgørende kompetencer. Det at forsvare er i moderne fodbold ikke kun forsvarsspillernes opgave – det kræver hele holdet. Og angriber Frederik Christensen har været rigtig dygtig, som første forsvarsspiller, siger Braune.

Skal i top seks

AB, der sluttede sidste sæson på en syvendeplads og sæsonen inden på en femteplads, overvintrer den nuværende sæson på en tredjeplads, ti point efter førerholdet Nykøbing FC. Så også i tabellen er der sket fremskridt.

– Nykøbing har været dygtige og de er storfavoritter nu. Vi skal stadig jage dem, men vi er ikke naive. Helsingør rykkede sidste år op, og det ligner Nykøbing i år – de er begge klubber med fuldtidssetup. Vores spillere er ikke deltidsspillere, men har fodbolden ud over et fuldtidsjob. Der arbejdes på at lukke afstanden og det er vigtigt i år at komme i top seks. Vi ligger som udfordrer for anden sæson i træk. Vi skal lære, vokse og komme tættere på oprykkerholdene, siger Patrick Birch Braune.

Det er dog ikke nemt at være en fodboldklub som AB for tiden, rent økonomisk.

– Det er en udfordring med økonomien i denne tid og vi har brug for al den hjælp vi kan få af vores samarbejdspartnere. Det kommer oven på en sæson hvor vi havde mange udgifter i vestrækken. Det er hårdt og har krævet en rolig og stærk hånd at navigere i. Vores bestyrelse har taget mange svære beslutninger, men viser rettidig omhu, siger Patrick Birch Braune.