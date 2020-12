Vacciner på vej

Foto: Colourbox.

Den første sending godkendte vacciner lander om få dage, siger Sundhedsstyrelsen. I første omgang ikke i Gladsaxe

Af Peter Kenworthy

– Sundhedsstyrelsen har sendt information ud til regioner, kommuner og praktiserende læger om, hvordan første fase af vaccinationsindsatsen mod COVID-19 skal organiseres; hvem der skal have tilbud om vaccination, hvem der skal vaccinere, og hvordan det skal foregå, skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Den første sending vacciner ventes at komme til landet i løbet af denne og næste uge. Forløbig er der tale om en begrænset mængde.

– Sundhedsstyrelsen har lavet en foreløbig liste over hvilke grupper der først får tilbudt vaccination mod COVID-19. Det gælder borgere på udvalgte plejecentre i kommuner med størst smittetryk, borgere over 65 år i særlig høj risiko på grund af sygdom samt udvalgt personale på sygehuse og plejecentre, som arbejder tæt på patienter og borgere, der er i høj risiko, skriver Sundhedsstyrelsen.

Beboere på plejecentre og personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen vil modtage information om tilbuddet fra deres institution eller arbejdsplads. Hvis man er i helt særlig risiko, eksempelvis, hvis man er en ældre borger med alvorlig sygdom, vil man blive kontaktet af egen læge eller sygehus.

– I første omgang får vi ikke nok vacciner til alle. Derfor vil vaccination i starten blive prioriteret til de grupper, der har størst risiko for et alvorligt forløb bl.a. de aller ældste borgere, beboere på plejehjem og ældre personer med risikofaktorer. Personale i sundhedsvæsenet og ældreplejen, som er i øget risiko for smitte og varetager kritiske funktioner, vil også blive prioriteret først. I takt med at vi får leveret flere vacciner i løbet af 2021, vil flere og flere grupper blive tilbudt vaccination mod COVID-19, skriver Sundhedsstyrelsen i en information om de kommende vaccinationstilbud.

Plejecentre i de kommuner der har det højeste smittetal får vaccinerne først, fortæller Kommunernes Landsforening. Ishøj, Herlev og Københavns Kommune bliver de tre af de kommuner der modtager vaccinerne først, fortæller Berlingske Tidende.

Ishøj er den kommune i landet med den højeste smitteincidens per 100.000 i den forgangne uge, nemlig over 1000. Gladsaxe lå nummer 15, med en smitteincidens på lige over 600.

Antallet af indlagte med COVID-19 på Herlev og Gentofte Hospital var i går 86 – et fald på ni siden dagen forinden. 1. december var tallet dog 24.

Det er Sundhedsstyrelsens mål er, at alle i Danmark kan blive tilbudt vaccination i løbet af 2021. Dog kan grupper som børn, gravide og ammende være undtaget, fordi vaccinerne endnu ikke er godkendte til dem.