Vi rører os stadig

Foto: Peter Kenworthy.

Danskerne dyrker mindre idræt og motion men går flere ture end inden corona

Af Peter Kenworthy

57 procent af de voksne danskere er idræts- og motionsaktive, viser en ny undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut.

Det er et fald fra før corona, men mindre end frygtet, siger Danmarks Idrætsforbund i en pressemeddelelse.

I juni måned var idræts- og motionsdeltagelsen nede på 54 procent, men trods de fortsatte restriktioner er aktiviteten nu på vej op igen. 57 procent af de voksne danskere var aktive i december mod 61 procent før corona.

Undersøgelsen viser, ifølge Idrættens Analyseinstitut også, at idrætsdeltagelsen blandt børn mellem 7 og 15 år er faldet til 80 procent i 2020 fra 83 procent i 2016 og 86 procent i 2011, samt at danskerne har prøvet flere aktiviteter under nedlukningen.

Selvom idrætsdeltagelsen generelt er faldet, er der nemlig en stigning i deltagelsen for de fleste aktiviteter siden 2016. I 2020 dyrkede danske børn i gennemsnit 3,8 aktiviteter i løbet af året mod 3,0 aktiviteter i 2016, mens gennemsnittet blandt voksne er steget fra 2,7 forskellige aktiviteter i 2016 til 3,7 forskellige aktiviteter i 2020.

Særligt gå- og vandreture skiller sig ud som den aktivitet, der har oplevet en markant tilslutning blandt både børn og voksne, skriver Idrættens Analyseinstitut på sin hjemmeside.

I 2014 var der, ifølge tal fra Danmarks Statistik, omkring 23.000 medlemmer af Gladsaxes idrætsorganisationer, men i 2019 var dette tal faldet til lige under 20.000. De største sportsgrene i Gladsaxe i 2019 var fodbold, gymnastik, svømning, kano/kajak, løb, og tennis.