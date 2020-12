Vi spørger: Hvilke ønsker har du for det nye år?

Medical mask against coronavirus. Vaccination begins in 2021. The numbers are golden. Blue background.

Bliver 2021 anderledes end 2020? Man har lov at håbe. Derfor var din lokalavis på gaden for at høre hvilke nytårsforsætter der er på bordet i år og hvilke ønsker der er for det nye år

Af Gitte Ganderup

Grundfølelsen hos alle dem som Gladsaxe Bladet talte med var, nok selvfølgeligt, at hvis bare vi kunne slippe af med mundbind, afstand og coronapandemi. Og deraf også et ønske om at se hele familien og venner noget mere, rejse noget mere og generelt mere af alting – på nær virus.

De fleste har ikke nytårsforsætter eller har ikke tænkt over det endnu. Ikke desto mindre er et nyt år en stor og frisk mulighed for at viske tavlen ren og forsøge at ændre nogle ting. I hvert fald er et nyt år en ny mulighed for at viske den store tavle ren og gøre et forsøg

Traditionen med nytårsforsæt går tilbage til Babylonien for 4.000 år siden. Dengang handlede nytårsforsæt om at levere lånte redskaber tilbage. I antikkens Rom lovede folk ofte at være gode ved andre mennesker, og løfterne blev udskiftet med bønner og faste, da kristendommen vandt indpas. I vores tid handler nytårsforsæt typisk om personlig forbedring og personlige mål.

Else Jespersen, 68 år og tidligere sygeplejerske

– jeg har et ønske om et stærkt og sundt helbred for mig selv. Og så selvfølgelig også for mine børn og mine fem børnebørn, siger Else Jespersen

Den tidligere sygeplejeske har forsøgt at melde sig til det frivillige korps af sygeplejersker som skal vaccinere.

– men de havde alle dem som de skulle bruge, fortæller hun.

– Ellers ønsker jeg mig noget godt vejr – at se solen igen ville da være dejligt. Og fred i verden!

Mia Thystrup, pædgog på barsel med sønnen Oliver på 9 måneder

– Jeg har ikke lavet nogle nytårsforsætter endnu. Men jeg plejer at skrive et brev til mig selv. Ja det er min mands idé og han har gjort det i flere år. Så tager man brevet frem året efter og ser hvordan det er gået. Han er for længst i gang, men jeg må da i gang også. Så tak for spørgsmålet, siger hun i mens Olivers store øjne følger med fra barnevognens varme skjul.

– Jeg vil gerne i gang med at træne igen. Jeg fandt mine vægte frem i går. Jeg ville egentlig gerne i fitnesscenter men det..

Thomas Vinther, 25 år, studerende og Mathilde Sørensen, 24 år, markedsføringsøkonom

– Vi vil gerne rejse mere men det er svært, siger Thomas Vinther.

– Vi plejer at rejse tre til fire gange om året. Vi skal nok til Grækenland til sommer. Det skulle vi have været med min familie sidste år, men det blev udskudt fordi det ville jo slet ikke have været det samme, hvis restauranter og det hele er lukket.

Parret fortæller, at de var i Thailand i januar og lige nåede hjem inden corona begyndte at sprede sig. De har også planer om en tur til Skotland i det nye år men alt er usikkert.

– Nu må vi se. Det er jo ikke sjovt hvis der er for mange restriktioner. Men hver dag er ny dag, så vi laver ikke så mange planer, siger Thomas Vinther