﻿Viadukten på Buddingevej er åben

Der har været mere eller mindre spærret ved viadukten længe. Foto: Peter Kenworthy.

I nogen tid har viadukten ved Lyngby Station ellers været forbeholdt busser, cyklister og gående

Af Peter Kenworthy

Viadukten er åben igen efter at trafikken har været begrænset siden foråret 2020, for at give plads til letbanearbejdet, skriver Hovedstadens Letbane i en pressemeddelelse.

Selvom viadukten igen er åben for almindelig biltrafik, vil ind- og udkørsel fra Buddingevej til Vinkelvej være lukket nogle uger endnu, mens arbejdet med trappen ved Billums Privatskole og sammenkoblingen med det eksisterende fortov i viadukten afsluttes.

– Selvom viadukten nu igen er åben, forventes det dog at blive nødvendigt at begrænse trafikken i endnu en periode på cirka et par måneder fra sidst på foråret eller starten af sommeren. Her forventes viadukten igen blot at være åben for busser, fodgængere og cyklister, skriver Hovedstadens Letbane.