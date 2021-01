14 gazeller i Gladsaxe

Gazelle in the wilderness of Africa

2020 har ikke været et let år for virksomhederne på grund af corona. Alligevel var der hurtigt-voksende virksomheder

Af Redaktionen, redigeret

14 virksomheder i Gladsaxe har levet op til Børsens kriterier for at være en Gazellevirksomhed – en hurtigt-voksende virksomhed, der som minimum har fordoblet sin omsætning over en fireårig periode. Udtrykket udspringer af den årlige gazelleundersøgelse, som er blevet udarbejdet af Dagbladet Børsen siden 1995.

På landsplan har Børsen kåret 1.885 Gazeller i 2020.

– Jeg vil gerne ønske de 14 virksomheder et stort tillykke med, at de har vækstet under så vanskelige vilkår. De virksomheder, som har klaret sig godt i 2020, er især virksomheder inden for bygge og anlæg, handel og service, da disse brancher har været mindre ramt af corona end andre, siger Gladsaxes erhvervsudviklingschef, Freja Ludvigsen.

Gazeller 2020:

Bruhn Newtech A/S, Komplet Interieur A/S, Dansk Revision Søborg, Statsautoriseret Revisions A/S, ISS Security A/S, Bram El & Data ApS, Glindorf & Partnere A/S, Exato A/S, Gladsaxe Bygningsentreprise ApS, Bagsværd Bilsalg ApS, Flying Chef 1 ApS, Pramo ApS, HSK Management og Rådgivning ApS, Total Cleaning & Service ApS, Pierre Fabre Dermo-Cosmétique Nordic A/S.

Kilde: Børsen