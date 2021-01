Foto: Peter Kenworthy.

Der blev stiftet næsten ligeså mange virksomheder i Gladsaxe sidste år som i 2019

Af Peter Kenworthy

Da landet lukkede ned i marts på grund af coronavirus, frygtede mange, hvor hårdt virussen ville ramme dansk erhvervsliv.

Dansk Erhverv skrev tilbage i maj, at corona-krisen gik hårdt ud over de danske virksomheder, og at der var markante fald i antallet af nyetablerede selskaber. I marts og april var der tale om en halvering, i forhold til i 2019.

Nu viser nye tal fra CVR, som regnskabsprogrammet Dinero har analyseret, at der trods alt blev stiftet 652 nye virksomheder i Gladsaxe Kommune i 2020 – et lille fald på 2,4 procent, da antallet året før var 668.

I flere af Gladsaxes nabokommuner var der også et fald. I Furesø Kommune på 5 procent, i Gentofte på 8, og i Herlev på 13 procent. Derimod havde Lyngby-Taarbæk Kommune en stigning på 6 procent – fra 521 til 556 nystiftede virksomheder, og København en stigning på tre procent.