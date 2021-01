Æbler kan hjælpe solsorten

Foto: Colourbox.

I de kolde vintermåneder kan det være en hel del sværere for solsorten og andre fugle at finde føde. Derfor anbefaler Dyrenes Beskyttelse, at man hjælper dem ved at lægge æbler ud i haven

Af Redaktionen, redigeret

Når temperaturen falder til under frysepunktet, kan havens fugle have sværere ved at finde mad. Haveejere kan dog gøre deres til, at solsorten får det lidt lettere ved at lægge æbler ud i haven, så de er nemme at finde for fuglene.

– Har man nogle indskrumpede æbler, kan man lægge dem ud til fuglene i stedet for at smide dem ud. Bare nogle få æbler kan gøre en forskel for solsorten, siger Michael Carlsen, biolog i Dyrenes Beskyttelse.

Fordel æblerne i haven

Han tilføjer, at det er vigtigt at tænke over fordelingen af æblerne. Solsorten er nemlig aggressiv overfor især andre solsorte og andre drosselarter. Den vil forsøge at reservere alle æblerne til sig selv, hvis de ligger i en bunke. Fordel derfor æblerne med nogle meters afstand, så én solsort ikke kan erobre en hel bunke æbler til sig selv.

– Når der ligger æbler i haven, vil der formentlig også komme andre drosler til. Drosler er den slægt af fugle, som solsorten tilhører. Man vil kunne opleve, at både sjagger og vindrosler kommer for at nyde godt af æblerne, og ved at sprede æblerne med nok afstand opnår man både mad til flere solsorte og en større variation af fuglearter i sin have, forklarer Michael Carlsen.

Solsortens naturlige vinterføde er insekter, snegle og orme, der lever under nedfaldne blade og kvas. Deres føde bliver dog sværere at finde, hvis der falder sne.