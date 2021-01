Alle kan få besøg på Rosenlund

Coronarestriktionerne har store konsekvenser for vores beboere. Alligevel kan jeg ikke genkende det billede, som Charlotte Helsted i sidste uge tegnede af forholdene på Rosenlund. Det er rigtigt, at beboerne i en periode i foråret ikke måtte få besøg. Men siden sensommeren har alle, også coronasmittede beboere, kunnet få besøg, nu af de tre nærmeste […]

Af Jeanette Riis Spangsberg, leder af Rosenlund

Coronarestriktionerne har store konsekvenser for vores beboere. Alligevel kan jeg ikke genkende det billede, som Charlotte Helsted i sidste uge tegnede af forholdene på Rosenlund. Det er rigtigt, at beboerne i en periode i foråret ikke måtte få besøg. Men siden sensommeren har alle, også coronasmittede beboere, kunnet få besøg, nu af de tre nærmeste pårørende, og vores besøgscaféer bliver derfor kun brugt ganske lidt. Smittede beboere får, udover den almindelige pleje, også regelmæssigt besøg af sygeplejersker og fysioterapeuter, som løbende holder øje med deres tilstand. Det er rigtigt, at medarbejderne har travlt.

Men da det er vikarer og andre udefra, som bringer smitten ind i plejeboligerne, har vi bevidst takket nej til at få nye ind. I stedet yder medarbejdet en kæmpe indsats ved at tage ekstra vagter og hjælpe til rundt i afdelingerne. Så tusind tak for det. Samtidig har byrådet afsat 5 mio. kr. årligt fra 2020 til ekstra aktiviteter. De penge, har vi, sammen med corona-øremærkede penge fra regeringen, brugt vores andel af til nye aktiviteter for beboerne. I starten af januar er det planen, at beboerne på Rosenlund, som de første i Gladsaxe, bliver vaccineret første gang. Derfor opfordrer jeg til, at vi alle gør, hvad vi kan, for at holde modet oppe hos hinanden, bare et lille stykke tid endnu, indtil vaccinen forhåbentligt meget snart giver os hverdagen tilbage.