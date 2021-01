Almen aktivitet

Foto: Peter Kenworthy.

Almen boligsektor spiller vigtig rolle i corona-kommunikation

Af Redaktionen, redigeret

Omkring landets almene boliger er der en aktiv og frivilligt engageret kerne, som arbejder ihærdigt for beboernes interesser. Og på at positionere de almene boliger i lokalsamfundet, bidrage med frivilligt arbejde, modvirke social ulighed og på at skabe aktiviteter og mening.

Det viser en ny undersøgelse, som BL – Danmarks Almene Boliger, har fået lavet hos Epinion.

Desuden har coronakrisen lært den almene boligsektor, hvordan den sammen med resten af civilsamfundet kan bruge sin unikke infrastruktur i et socialt beredskab, skriver Fagbladet Boligen.

– Til forskel fra andre boformer har vi en unik adgang til at nå ud til vores beboere. Vi blev derfor hurtigt opmærksomme på, at den almene boligsektor spillede en afgørende rolle i forhold til at få kommunikeret nødvendig corona-information ud til beboerne. Her har boligorganisationerne leveret en kæmpe indsats, siger funktionschef i BL – Danmarks Almene Boliger, Rikke Lønne.