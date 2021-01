Amerikas tomatkonge

Ny bog fortæller historien om den danske udvandrer Anders Christian Frost

Af Redaktionen, redigeret

For hundrede år siden var byen Dania i det sydlige Florida verdens største producent og udskibningssted af tomater. Initiativtageren var den danske udvandrer Anders Christian Frost, som grundlagde flere byer og samfund.

En ny bog – Floridas Danske Pioner – fortæller historien om nordjyden, der som succesfuld iværksætter satte markante spor i den nye verden.

– Frost ville, som andre unge danskere, bryde sin sociale arv. For trods en ny grundlov fra 1849 var mulighederne for at påvirke egen tilværelse stærkt begrænset, fortæller forfatteren Ib Søby.

Ib Søby ser Anders Christian Frost som en af de mest betydningsfulde og succesrige danske udvandrere, og Floridas Danske Pioner giver desuden et indblik i USA’s udvikling og omfangsrige historie, tilføjer han.

Floridas Danske Pioner udkommer mandag den 8. februar.