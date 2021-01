Andrea giver en hånd med hjemmeundervisningen

Lærervikaren tilbyder at hjælpe dine børn med at holde fokus på den virtuelle undervisning og de opgaver, som alle børn er sendt hjem med

Af Gitte Ganderup

Arbejdsmarkedet er pt ikke gunstigt for løstansatte. Det gælder også landets lærervikarer som, når alt er normalt, springer til når en lærer på en af grundskolerne bliver syg.

En af disse lærervikarer er Andrea Katborg Thomsen som til dagligt er lærervikar på Bagsværd skole. For nylig skrev hun i facebookgruppen 2880 Bagsværd:

– Står du som forældre med børn i folkeskolen og kunne bruge noget børnepasning/lektiehjælp i forbindelse med folkeskolernes nedlukning, vil jeg meget gerne hjælpe J

Andrea Thomsen har selv haft stor glæde af en mentor der hjalp med matematik som hun havde på A-niveau i 3.g. ind i mellem var opgaverne sværere, end hvad hun selv kunne løse og derfor fik hun hjælp.

– Jeg fik en matematik-mentor to gange om ugen. Det hjalp og jeg fik hul på det svære. Det vil jeg gerne give videre til andre, forklarer Andrea Thomsen som er 19 og efter sommeren skal på højskole.

Samtidigt har Andrea Thomsen en del erfaring med at stå foran andre, idet hun både har været elevambassadør på gymnasiet og arbejdede både med brobygningseleverne fra folkeskolen og med udvekslingseleverne. At hjælpe andre ligger hende ikke fjernt

Mødre og bedsteforældre

Der er allerede en del mødre, som har kontaktet Andrea Thomsen, lige som der også er bedsteforældre som spørger om hun kan hjælpe med forskellige fag. Skolebørnene går både i 3. 6. og 9.klasse.

Begge Andrea Thomsens forældre er skolelærere men det betyder ikke nødvendigvis, at det er den vej hun selv vil, selvom hun som lærervikar oplever det, som hun selv beskriver som lykkeglimt.

– Som når man får store krammere – eller det må man jo ikke nu, men når de kommer løbende og råber heeej Andrea!! Eller hvis man kan løfte deres humør og de siger, at det har været den bedste skoledag. Og så er det ret hyggeligt at genopdage alle de lege, som jeg selv legede i skolen. Og så er jeg rigtig glad for mine kolleger og for fællesskabet på skolen. Det savner jeg også, fortæller Andrea Thomsen på videoopkaldet, som interviewet foregår på.

Afstand og sundhed har hun også for længst taget stilling til i forhold til sit opslag og skriver, at hun naturligvis vil sørge for at blive testet løbende.

– Jeg er rigtig glad for mit opslag og jeg håber at jeg kan hjælpe nogle familier og sørge for at børnene ikke kravler på væggene.