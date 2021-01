Arbejder på klimaløsninger

Gladsaxes CO2-udledning og energiforbrug fra vedvarende energi er stagneret. Foto: Peter Kenworthy.

Men dele af kommunens CO2-indsats blev forpurret af corona-restriktioner i 2020

Af Peter Kenworthy

I en afrapportering af Gladsaxe Kommunes CO2-indsats og Miljøplan i 2020, lavet af Gladsaxe Kommunes By- og Miljøforvaltning, kan man læse at Gladsaxe Kommune blandt andet har arbejdet på at reducere CO2-udledningen fra kommunens boliger, satset på bæredygtige indkøb, energibesparelser og cykler og udarbejdet en plan for ladeinfrastruktur til elbiler.

Til gengæld viser økonomien for puljen til grøn omstilling i 2020, at der kun er brugt 400.000 ud af de 1,2 millioner der blandt andet skulle have været brugt på en bilfri søndag på Søborg Hovedgade, Repair Café og tiltag for delecykler.

Heller ikke pengene til Grøn udviklingspulje er blevet brugt fuldt ud – ikke mindst på grund af corona-restriktioner som forsamlingsforbuddet.

Gøres ikke nok

2020 stod nemlig både i coronaens og klimaforandringernes tegn, med rekordhøje temperaturer, oversvømmelser, tørke og skovbrande som følge af sidstnævnte.

Og der bliver generelt ikke gjort nok i forhold til ”nye klimarealiteter’, siger FN i ny rapport, hvor man pointerer at 2020 vil virke som en badeferie, i forhold til den 3 grader varmere verden, som vi er på vej mod.

I den nye Adaptation Gap Report for 2020 opfordrer FN derfor verdens lande til at trykke på speederen i forhold til CO2-reduktion og tilpasning til de nye klimarealiteter.

Den samlede CO2-udvikling i Gladsaxe er faldet markant siden 2010, ifølge tal fra Energistyrelsen, men er stort set stagneret mellem 2014 og 2018, hvor de seneste tal er fra. CO2-udledningen fra transport og spildevand er dog stigende.

Andelen af kommunens samlede energiforbrug der stammer fra vedvarende energi var 1 procent i 2010 og 10 procent i 2018 – det samme som i 2014.