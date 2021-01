Bare ikke ok

At der ret ofte sættes flyttekasser og poser i stort omfang udenfor døren til Folkekirkens Nødhjælp på hjørnet af Søborg Torv og Søborg Hovedgade, udenfor butikkens åbningstid. Hvilket der også er opsat skilt om ved indgangen. Ydermere er der opsat et skilt om, at forretningen er lukke pt. på grund af COVID19. Der bliver ligeledes […]

Af Susanne Damsgaard, Søborg Hovedgade 115