Bekæmp støjen fra motorvejene på den simple måde

Henrik Sørensen skal have ros for at gøre opmærksom på støjen fra motorvejene. Det er et stigende problem, der udgør en sundhedsbelastning for mange i Gladsaxe. Imidlertid er det nødvendigt at de løsninger, der foreslås i debatten om motorvejene, er realistiske. Henriks bud er at overdække motorvejene, hvilket ikke er realistisk. Fx er motorring 3 […]

Af Jens Holm Madsen, Knuds Alle 64