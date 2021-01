Foto: Peter Kenworthy.

Analyse fra Rambøll viser at en renovering er mest fordelagtig i forhold til både klimapåvirkning og totaløkonomi

Af Peter Kenworthy

Der bliver revet en del bygninger ned i Gladsaxe for tiden, og posthusgrunden ved Søborg Torv står klar til at blive revet ned. Men ifølge en ny analyse fra Rambøll, er det billigere og grønnere at renovere end at bygge nyt.

– Analysen viser, at det er mest fordelagtigt – både miljømæssigt og totaløkonomisk – at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Samtlige 16 cases i denne analyse viser, at en renovering er mest fordelagtig både ift. klimapåvirkning og totaløkonomi, konkluderer Rambøll i analysen.

De 16 bygningscases, som analysen er baseret på, repræsenterer forskellige bygningstypologier, som strækker sig fra enfamiliehuse, rækkehuse, etagebyggerier, erhvervsbyggeri og offentligt byggeri, og er udvalgt så de repræsenterer et bredt udsnit af bygningsfunktioner, materialevalg og lokationer, tilføjer man.