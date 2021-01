BNP i vækst

Gladsaxe har haft en gennemsnitlig årsvækst på 8 procent mellem 2009 og 2019. Den store stigning skyldes blandt andet at Novo Nordisk ligger i Gladsaxe, mener Kommunernes Landsforening. Foto: Peter Kenworthy.

Der er stor forskel på, hvor meget realt BNP per indbygger er vokset i kommunerne mellem 2009 og 2019. Gladsaxe ligger i top tre

Af Peter Kenworthy

Fra 2009 til 2019 er Bruttonationalproduktet (BNP) per indbygger øget med 15 procent realt, svarende til en gennemsnitlig årlig BNP-vækst per indbygger på 1,4 procent. De gennemsnitlige årlige vækstrater spænder fra -1,8 procent til 8,7 procent. Særligt for kommunerne i hovedstadsområdet har udviklingen været meget forskellig i perioden 2009 til 2019.

Det skriver Kommunernes Landsforening på sin hjemmeside.

De tre kommuner med den markant højeste vækst set over perioden 2009-2019 er Kalundborg, Gladsaxe og Tårnby med en gennemsnitlig årsvækst per indbygger på henholdsvis 8,7 procent, 8 procent, og 7,3 procent.

De store stigninger skal, ifølge Kommunernes Landsforening, ses i lyset af placeringen af store virksomheder med kraftig vækst i kommunerne såsom Novo Nordisk.